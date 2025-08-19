В обновленных школах Москвы пройдут дни открытых дверей

Дни открытых дверей будут проводиться с 25 по 30 августа в отремонтированных школах Москвы. Обновление образовательных учреждений отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Москвичи смогут оценить новый дизайн, а также подход к формированию учебного пространства, в котором стало больше естественного света и воздуха. Гости увидят современные медиатеки с удобными читальными залами, зонами для групповых занятий и местами для индивидуальной работы. Также им покажут специализированные учебные кабинеты, где школьники будут проводить научные эксперименты. Там установили цифровые и стереоскопические микроскопы, 3D-принтеры и другое оборудование.
Посетителям предложат оценить новые обеденные залы, оформленные в стиле современных кафе, и зоны отдыха в школьных коридорах на каждом этаже — рекреации с мягкими диванами, пуфами и подоконниками-сиденьями. Кроме того, будет организована специальная программа. Например, в обновленных спортзалах и на школьных спортплощадках во время тренировок, которые проведут учителя физкультуры, можно испытать покрытие с эффектом амортизации и современное оборудование — от гимнастических снарядов до степ-платформ.
«Со следующего года уже до 100 школ ежегодно будут проходить полный капитальный ремонт. Эта программа позволит нам в ближайшие годы привести в современный образовательный вид все школы, которые морально и физически уже устарели. Мы постарались по-новому подойти к организации образовательного пространства и логистики, чтобы новая среда позволяла развиваться самым лучшим возможностям ребят, была открыта для творчества, инноваций, чтобы она была дружелюбной и эстетичной», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.