В обновленных школах Москвы пройдут дни открытых дверей

«Со следующего года уже до 100 школ ежегодно будут проходить полный капитальный ремонт. Эта программа позволит нам в ближайшие годы привести в современный образовательный вид все школы, которые морально и физически уже устарели. Мы постарались по-новому подойти к организации образовательного пространства и логистики, чтобы новая среда позволяла развиваться самым лучшим возможностям ребят, была открыта для творчества, инноваций, чтобы она была дружелюбной и эстетичной», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.