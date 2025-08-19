Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В обновленных школах Москвы пройдут дни открытых дверей

С 25 по 30 августа жители столицы смогут оценить дизайн учреждений и подход к формированию учебного пространства.

Источник: Национальные проекты России

Дни открытых дверей будут проводиться с 25 по 30 августа в отремонтированных школах Москвы. Обновление образовательных учреждений отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

Москвичи смогут оценить новый дизайн, а также подход к формированию учебного пространства, в котором стало больше естественного света и воздуха. Гости увидят современные медиатеки с удобными читальными залами, зонами для групповых занятий и местами для индивидуальной работы. Также им покажут специализированные учебные кабинеты, где школьники будут проводить научные эксперименты. Там установили цифровые и стереоскопические микроскопы, 3D-принтеры и другое оборудование.

Посетителям предложат оценить новые обеденные залы, оформленные в стиле современных кафе, и зоны отдыха в школьных коридорах на каждом этаже — рекреации с мягкими диванами, пуфами и подоконниками-сиденьями. Кроме того, будет организована специальная программа. Например, в обновленных спортзалах и на школьных спортплощадках во время тренировок, которые проведут учителя физкультуры, можно испытать покрытие с эффектом амортизации и современное оборудование — от гимнастических снарядов до степ-платформ.

«Со следующего года уже до 100 школ ежегодно будут проходить полный капитальный ремонт. Эта программа позволит нам в ближайшие годы привести в современный образовательный вид все школы, которые морально и физически уже устарели. Мы постарались по-новому подойти к организации образовательного пространства и логистики, чтобы новая среда позволяла развиваться самым лучшим возможностям ребят, была открыта для творчества, инноваций, чтобы она была дружелюбной и эстетичной», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше