В подмосковном Подольске прошла экологическая акция «Чистый лес»

Экологическая акция «Чистый лес» состоялась в городе Подольске Московской области при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В ходе акции участники собрали более 10 куб. м бытового мусора, включая пластиковые бутылки, упаковки и другие отходы, а также свыше 5 куб. м валежника. Кроме того, они уложили упавшие сухостойные деревья, что не только помогает предотвратить распространение болезней среди здоровых, но и создает новые места обитания для различных видов животных. Всего было очищено 7,7 гектара лесной территории.
«Акция “Чистый лес” проводится уже третий год на территории Подмосковья. Цель инициативы — очистка лесов от мусора и валежника, а также поддержание природного баланса. В этом году акция привлекла внимание местных СМИ и жителей, подчеркивая важность совместных усилий в сохранении экологии», — отметили в комитете лесного хозяйства Московской области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.