В подмосковном Подольске прошла экологическая акция «Чистый лес»

В ходе акции участники собрали более 10 куб. м бытового мусора, включая пластиковые бутылки, упаковки и другие отходы, а также свыше 5 куб. м валежника. Кроме того, они уложили упавшие сухостойные деревья, что не только помогает предотвратить распространение болезней среди здоровых, но и создает новые места обитания для различных видов животных. Всего было очищено 7,7 гектара лесной территории.