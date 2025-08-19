Звезда «Евро-2008» променял футбол на кальян и виски

Аршавин отказался от участия в Кубке России и отдыхает в ресторане.
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин отказался от возвращения на футбольное поле и не выступит за медийный клуб «Амкал» в Кубке России. При этом звезда «Евро-2008» отдыхает на веранде заведения с бокалом виски с колой и кальяном. Об этом сообщает SHOT.
«Нет желания и кондиции оставляют желать лучшего», — приводит слова Аршавина SHOT. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Кроме того, уточняется, что экс-футболист предпочитает проводить время в московском ресторане Modus, где его часто видят в компании девушки Анны Петрушиной. За вечер в ресторане Аршавин может оставить около 15 тысяч рублей.
Ранее медийный клуб «Амкал» предлагал бывшему нападающему сыграть во втором раунде Кубка России. Одной из причин отказа стала сложная процедура оформления трансфера футболиста. Трансферный сертификат Аршавина до сих пор находится в Казахстане, где спортсмен завершал карьеру в составе клуба «Кайрат». Из-за этого регистрация игрока в российском клубе могла занять до недели, а матч «Амкала» против «Калуги» в рамках Кубка страны должен пройти уже сегодня.