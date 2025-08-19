Звезда «Евро-2008» променял футбол на кальян и виски

Ранее медийный клуб «Амкал» предлагал бывшему нападающему сыграть во втором раунде Кубка России. Одной из причин отказа стала сложная процедура оформления трансфера футболиста. Трансферный сертификат Аршавина до сих пор находится в Казахстане, где спортсмен завершал карьеру в составе клуба «Кайрат». Из-за этого регистрация игрока в российском клубе могла занять до недели, а матч «Амкала» против «Калуги» в рамках Кубка страны должен пройти уже сегодня.