Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске электросамокаты, как городской транспорт, используются в 90% случаев

Арендные электросамокаты в Минске используются горожанами в большинстве случаев в качестве транспорта, а не развлечения.

Источник: Комсомольская правда

Директор компании кампании по шерингу самокатов Александр Каледа в эфире телеканала СТВ сказал, что за три года с 70% до 90% выросло число поездок по Минску на арендных электросамокатах в качестве альтернативы общественному транспорту.

«В 2025 году количество транспортных сценариев по самокатам уже достигло 90%», — отметил специалист и подчеркнул, что транспортный сценарий — это когда человек выбирает самокат как средство передвижения по делам: на работу, учебу, в магазин или на работу — с работы.

Среднее расстояние на электросамокате по Минску — 1,7 километра, время в дороге — не более восьми минут.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов: «Ездить на электросамокатах по тротуару можно со скоростью до 10 км/ч, обязательно спешиваться перед пешеходным переходом».

Мы писали, что после 1 сентября пьяный на электросамокате заплатит штраф от 4200 до 8400 рублей.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше