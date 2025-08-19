В Минске электросамокаты, как городской транспорт, используются в 90% случаев

Директор компании кампании по шерингу самокатов Александр Каледа в эфире телеканала СТВ сказал, что за три года с 70% до 90% выросло число поездок по Минску на арендных электросамокатах в качестве альтернативы общественному транспорту.
«В 2025 году количество транспортных сценариев по самокатам уже достигло 90%», — отметил специалист и подчеркнул, что транспортный сценарий — это когда человек выбирает самокат как средство передвижения по делам: на работу, учебу, в магазин или на работу — с работы.
Среднее расстояние на электросамокате по Минску — 1,7 километра, время в дороге — не более восьми минут.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов: «Ездить на электросамокатах по тротуару можно со скоростью до 10 км/ч, обязательно спешиваться перед пешеходным переходом».
Мы писали, что после 1 сентября пьяный на электросамокате заплатит штраф от 4200 до 8400 рублей.