Пособие по беременности и родам увеличат нижегородским студенткам с 1 сентября

С 1 сентября студенткам очной формы обучения Нижегородской области увеличат пособие по беременности и родам. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по региону.
Пособие выплачивается за 140 дней — 70 дней до родов и 70 дней после родов. Сейчас для студенток оно рассчитывается исходя из размера стипендии. Например, если беременная получает 2400 рублей, то общая сумма выплаты составит 11 200 рублей.
По новым правилам размер пособие приравняют к сумме прожиточного минимума. На данный момент в Нижегородской области он составляет 18 169 рублей в месяц. Право на выплату имеют студентки очной формы обучения в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профобразования и научных организациях. При этом неважно, на какой основе обучается студентка — на платной или бесплатной.
Для получения пособия по беременности и родам студенткам необходимо подать заявление, справки из медучреждения и образовательного учреждения в отделение СФР. Это можно сделать при личном посещение отделения, МФЦ или онлайн через Госуслуги.