Пособие по беременности и родам увеличат нижегородским студенткам с 1 сентября

По новым правилам размер пособие приравняют к сумме прожиточного минимума. На данный момент в Нижегородской области он составляет 18 169 рублей в месяц. Право на выплату имеют студентки очной формы обучения в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профобразования и научных организациях. При этом неважно, на какой основе обучается студентка — на платной или бесплатной.