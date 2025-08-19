Ричмонд
В Новороссийске стартовала экспедиция «Путь Надежды»

Участников — около 10 тыс. человек — ждут восхождения, автопробег, сплав и мемориальные акции в горных районах Северного Кавказа.

Экспедиция «Путь Надежды» — часть Межрегионального патриотического марафона «Кавказский рубеж — 2025» — началась 16 августа в городе Новороссийске Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.

Проект посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 180-летию Русского географического общества. Маршрут экспедиции пройдет от новороссийского крейсера-музея «Михаил Кутузов» по пути эвакуации детей Армавирского детского дома через перевал Донгуз-Орун. Участников ждут восхождения, автопробег, сплав, а также мемориальные акции, вахты памяти, патриотические митинги в горных районах Северного Кавказа.

Также участники обновят фотоархив редко посещаемых памятников и соберут видеоматериалы для документального фильма. Маршрут пройдет по территориям Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана. В мероприятиях патриотического марафона примут участие около 10 тыс. человек.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.