К осени в Крыму составят список подъездов, нуждающихся в ремонте

До 1 сентября в Крыму планируют составить список подъездов, которые больше всего нуждаются в ремонте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«До 1 сентября в каждом муниципальном образовании должен быть составлен перечень подъездов МКД, которые наиболее нуждаются в ремонте», — написал руководитель региона.
По его словам, к ремонту привлекут депутатов, а также социально ответственный бизнес. Аксенов подчеркнул, что парламентариям нужно продолжать налаживать коммуникацию с крымчанами. Глава республики добавил, что депутатам необходимо грамотно организовывать свою деятельность на местах. Тогда, по его слова, качество жизни людей будет расти.