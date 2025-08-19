Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К осени в Крыму составят список подъездов, нуждающихся в ремонте

В Крыму составят список нуждающихся в ремонте подъездов до 1 сентября.

Источник: пресс-служба главы Крыма

До 1 сентября в Крыму планируют составить список подъездов, которые больше всего нуждаются в ремонте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«До 1 сентября в каждом муниципальном образовании должен быть составлен перечень подъездов МКД, которые наиболее нуждаются в ремонте», — написал руководитель региона.

По его словам, к ремонту привлекут депутатов, а также социально ответственный бизнес. Аксенов подчеркнул, что парламентариям нужно продолжать налаживать коммуникацию с крымчанами. Глава республики добавил, что депутатам необходимо грамотно организовывать свою деятельность на местах. Тогда, по его слова, качество жизни людей будет расти.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше