Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Аршавина заметили за кальяном после отказа возвращаться в большой футбол

Футболиста Андрея Аршавина заметили выпивающим виски в кальянной после отказа возвращаться в большой футбол. Об этом во вторник, 19 августа, пишет Telegram-канал Shot.

Футболиста Андрея Аршавина заметили выпивающим виски в кальянной после отказа возвращаться в большой футбол. Об этом во вторник, 19 августа, пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что недавно экс-футболист сборной России отказался играть за медийный клуб «Амкал» в розыгрыше Кубка страны по футболу. Авторы материала отмечают, что у спортсмена нет желания возвращаться в игру. При этом причиной отказа могло послужить долгое оформление Аршавина в клуб: трансферный сертификат футболиста сейчас находится в Казахстане, где он ранее играл за ФК «Кайрат».

Тем не менее спортсмена заметили в его любимом ресторане в Москве за кальяном и виски. Его также часто там замечают в компании девушки Анны Петрушиной, отмечается в публикации.

В начале июня Аршавин отправился на отдых в Сочи со своей пассией, которую фанаты заподозрили в беременности. В Сети обратили внимание на фигуру спутницы спортсмена Анны, а именно на ее заметно округлившийся живот.

Ранее Аршавин в рамках марафона «Знание. Первые» заявил, что очень негативно относится к женскому футболу. Спортсмен отметил, что, хоть его дочь Яна любит иногда побегать и «попинать мяч», подобные увлечения среди девочек он не одобряет.

Минздрав предупреждает: курение и употребление алкоголя вредит вашему здоровью.