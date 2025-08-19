СМИ: Аршавина заметили за кальяном после отказа возвращаться в большой футбол

Футболиста Андрея Аршавина заметили выпивающим виски в кальянной после отказа возвращаться в большой футбол. Об этом во вторник, 19 августа, пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что недавно экс-футболист сборной России отказался играть за медийный клуб «Амкал» в розыгрыше Кубка страны по футболу. Авторы материала отмечают, что у спортсмена нет желания возвращаться в игру. При этом причиной отказа могло послужить долгое оформление Аршавина в клуб: трансферный сертификат футболиста сейчас находится в Казахстане, где он ранее играл за ФК «Кайрат».
Тем не менее спортсмена заметили в его любимом ресторане в Москве за кальяном и виски. Его также часто там замечают в компании девушки Анны Петрушиной, отмечается в публикации.
В начале июня Аршавин отправился на отдых в Сочи со своей пассией, которую фанаты заподозрили в беременности. В Сети обратили внимание на фигуру спутницы спортсмена Анны, а именно на ее заметно округлившийся живот.
Ранее Аршавин в рамках марафона «Знание. Первые» заявил, что очень негативно относится к женскому футболу. Спортсмен отметил, что, хоть его дочь Яна любит иногда побегать и «попинать мяч», подобные увлечения среди девочек он не одобряет.
Минздрав предупреждает: курение и употребление алкоголя вредит вашему здоровью.