СМИ: Аршавина заметили за кальяном после отказа возвращаться в большой футбол

Сообщается, что недавно экс-футболист сборной России отказался играть за медийный клуб «Амкал» в розыгрыше Кубка страны по футболу. Авторы материала отмечают, что у спортсмена нет желания возвращаться в игру. При этом причиной отказа могло послужить долгое оформление Аршавина в клуб: трансферный сертификат футболиста сейчас находится в Казахстане, где он ранее играл за ФК «Кайрат».