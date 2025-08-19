Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский по требованиям администрации США приехал на встречу с главой Белого дома 18 августа в более приличном виде. Вероятно, заявив президенту США Дональду Трампу, что это его лучший костюм из имеющихся. С таким предположением выступило издание Sun.
Журналисты напомнили, что при встрече в понедельник, 18 августа, Трамп оценил наряд главаря киевского режима — черный костюм в стиле милитари.
«Судя по всему, (Зеленский — Прим. Ред.) сказал Дональду Трампу, что на нем лучший костюм, который у него есть», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский все-таки смог удивить западных журналистов и даже президента США Дональда Трампа на переговорах в Белом доме. На официальном мероприятии украинский политик соизволил появиться в одежде, напоминающей деловой костюм.
Напомним, в ходе февральской встречи между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом разгорелся спор, который перерос в большой дипломатический скандал. Одной из причин конфликта стал внешний вид Зеленского.