Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский по требованиям администрации США приехал на встречу с главой Белого дома 18 августа в более приличном виде. Вероятно, заявив президенту США Дональду Трампу, что это его лучший костюм из имеющихся. С таким предположением выступило издание Sun.