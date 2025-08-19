Ричмонд
Подвоз питьевой воды организовали для жителей обезвоженного Коминтерновского района

Подвоз питьевой воды организовали для жителей Коминтерновского района, которые из-за коммунальной аварии остались без ценного ресурса. Адреса, где можно набрать воду, опубликовали представители «РВК-Воронеж».

Пополнить ресурс можно в трех точках:

  • ул. Беговая, 164
  • ул. Революции 1905 года, 22
  • Ул. Беговая, 158А (бесплатный автомат с питьевой водой).

Техническую воду набрать можно тут:

  • Хользунова, 113 и 125,
  • Беговая, 225 и 223 В.

В зону отключения воды попали больше трех сотен домов. Специалисты к настоящему времени уже разработали котлован и добрались до поврежденного участка — дефект обнаружен на водоводе диаметром в 500 мм в районе дома № 115 по Хользунова.

«Водовод чугунный, поэтому работать приходится с предельной осторожностью. Сейчас сотрудники осушают котлован, чтобы затем приступить к непосредственному ремонту», — отметили представители компании.

Сколько займут восстановительные работы — не уточняется.