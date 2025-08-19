Подвоз питьевой воды организовали для жителей обезвоженного Коминтерновского района

Пополнить ресурс можно в трех точках:
- ул. Беговая, 164
- ул. Революции 1905 года, 22
- Ул. Беговая, 158А (бесплатный автомат с питьевой водой).
Техническую воду набрать можно тут:
- Хользунова, 113 и 125,
- Беговая, 225 и 223 В.
В зону отключения воды попали больше трех сотен домов. Специалисты к настоящему времени уже разработали котлован и добрались до поврежденного участка — дефект обнаружен на водоводе диаметром в 500 мм в районе дома № 115 по Хользунова.
«Водовод чугунный, поэтому работать приходится с предельной осторожностью. Сейчас сотрудники осушают котлован, чтобы затем приступить к непосредственному ремонту», — отметили представители компании.
Сколько займут восстановительные работы — не уточняется.