РАН: Магнитные бури продолжатся на Земле еще два дня

Ранее стало известно, что в ночь на 12 августа Солнце выбросило новый гигантский протуберанец после двух недель без подобных явлений. Ученые отметили, что в случае попадания протуберанцев по Земле они вызывают сильные бури высших геомагнитных уровней. Последний раз такой случай был в начале июня, вызвав магнитную бурю уровня G4.