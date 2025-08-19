РАН: Магнитные бури продолжатся на Земле еще два дня

Магнитная буря обрушилась на Землю утром во вторник, она повторится и 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Сообщается, что первую бурю уровня G1 зафиксировали около 6:00 по московскому времени: она продолжится до полудня, далее ее мощность снизится.
Еще одна магнитная буря такого же уровня ожидается в среду: она обрушится на Землю в 18:00 по московскому времени и продлится до 21:00. Метеозависимые будут ощущать воздействие бури примерно до 03:00 ночи, говорится на сайте лаборатории.
Ранее стало известно, что в ночь на 12 августа Солнце выбросило новый гигантский протуберанец после двух недель без подобных явлений. Ученые отметили, что в случае попадания протуберанцев по Земле они вызывают сильные бури высших геомагнитных уровней. Последний раз такой случай был в начале июня, вызвав магнитную бурю уровня G4.
На стороне Солнца, обращенной к Земле, больше не видно солнечных пятен. Такая же ситуация складывается и на обратной стороне звезды. Что означает исчезновение солнечных пятен, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.