В Иркутской области защитили права народа тофалары на доступ к транспорту

Орган местного самоуправления нарушил закон, не оплатив вовремя услуги авиаперевозчика за перевозку пассажиров и грузов. Сумма долго составила более 13,3 миллионов рублей. Прокурор внес представление главе муниципального образования. В результате, задолженность погасили, а жители снова могут пользоваться услугами транспорта.