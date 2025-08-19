Ричмонд
В Иркутской области защитили права народа тофалары на доступ к транспорту

Администрация задолжала деньги авиаперевозчику.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области Нижнеудинска транспортная прокуратура защитила права коренного народа тофалары на транспортную доступность. Как сообщили КП-Иркутск в Генпрокуратуре РФ, в ведомство с жалобами обратились местные жители села Верхняя Гутара.

— Администрация Нижнеудиснкого района не обеспечивала условия для организации транспорта для малочисленного народа, что проживает Тофаларии, — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Орган местного самоуправления нарушил закон, не оплатив вовремя услуги авиаперевозчика за перевозку пассажиров и грузов. Сумма долго составила более 13,3 миллионов рублей. Прокурор внес представление главе муниципального образования. В результате, задолженность погасили, а жители снова могут пользоваться услугами транспорта.