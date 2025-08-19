Ричмонд
СВО
На участке М-4 в Ростовской области более чем на год ограничат движение машин

Водителей предупредили об ограничении проезда на участке трассы М-4 с 20 августа.

Источник: Комсомольская правда

С 20 августа 2025 года до 1 ноября 2026 года движение транспорта на участке М-4 «Дон» в Ростовской области будет ограничено. Об этом ранее предупредила госкомпания «Автодор».

Причина ограничений и изменения схемы проезда — реконструкция трассы на отрезке пути с 933 по 1024 км.

Водителям придется заранее планировать маршрут, так как дорога под путепроводом между поселком Майский и хутором Красный Кут в районе 1002 км будет полностью закрыта. Автомобилистам следует быть осторожными и внимательными за рулем.

