На участке М-4 в Ростовской области более чем на год ограничат движение машин

С 20 августа 2025 года до 1 ноября 2026 года движение транспорта на участке М-4 «Дон» в Ростовской области будет ограничено. Об этом ранее предупредила госкомпания «Автодор».
Причина ограничений и изменения схемы проезда — реконструкция трассы на отрезке пути с 933 по 1024 км.
Водителям придется заранее планировать маршрут, так как дорога под путепроводом между поселком Майский и хутором Красный Кут в районе 1002 км будет полностью закрыта. Автомобилистам следует быть осторожными и внимательными за рулем.
