В селе Большеустьикинском Башкирии прошли спортивные соревнования

Спортивные состязания в честь 225-летия села Большеустьикинского Республики Башкортостан состоялись в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Мечетлинского района.
Мероприятие собрало лучшие команды из Мечетлинского, Дуванского и Салаватского районов. Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по футболу, волейболу, в том числе пляжному, баскетболу, настольному теннису и легкой атлетике. Каждый из них стремился показать свое мастерство и одержать победу. Призеры и победители получили медали, грамоты и ценные призы.
«Спорт играет важную роль в жизни села, объединяя людей, воспитывая силу воли, стремление к победе и уважение к соперникам. Растущий интерес молодежи к спорту вселяет надежду на светлое будущее села. Мы гордимся спортсменами, которые прославляют село на районных, республиканских и всероссийских соревнованиях. Их упорство и преданность спорту служат примером для всех», — отметил глава администрации Мечетлинского района Анис Асадуллин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.