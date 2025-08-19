В селе Большеустьикинском Башкирии прошли спортивные соревнования

Мероприятие собрало лучшие команды из Мечетлинского, Дуванского и Салаватского районов. Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по футболу, волейболу, в том числе пляжному, баскетболу, настольному теннису и легкой атлетике. Каждый из них стремился показать свое мастерство и одержать победу. Призеры и победители получили медали, грамоты и ценные призы.