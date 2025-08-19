Разработан метод борьбы с азиатскими шершнями с помощью звукового мониторинга

Азиатские шершни впервые были обнаружены в Европе в 2004 году. Они представляют серьезную угрозу для медоносных пчел, ежедневно разоряя целые ульи. Один шершень способен за день убить не менее 50 пчел. В регионах, где насекомое распространилось, пасечники сообщают о гибели до 50% пчелиных колоний, что приводит к значительным экономическим потерям. Как отмечается в публикации, ущерб из-за чужеродного вида только для экономики Франции может достигать €30,8 млн в год.