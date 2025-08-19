Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёв изъяли груз из 3 504 резиновых этикеток Labubu (Лабубу), не задекларированных при пересечении границы.
Этикетки обнаружили в багаже 37-летней пассажирки из Китайской Народной Республики, прибывшей рейсом из Стамбула. Проверка показала, что эти изделия предназначались для детских игрушек и аксессуаров бренда Labubu, сообщает ServiciulVamalRM.
Поскольку продукция не имела документов о происхождении и не проходила процедуры оценки соответствия, она могла представлять риск для здоровья детей: неконтролируемые резиновые материалы могут содержать токсичные или опасные вещества при прямом контакте.
Груз изъят и может быть конфискован, а владелице грозят административные санкции.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Ни лея не жалея: Как ПАС тратит сотни миллионов леев из бюджета Молдовы на свой предвыборный пиар.
Только на пособия, которые правящая партия впервые за 4 года исключительно перед выборами решила выплатить всем школьникам страны, обойдутся бюджету в 300 млн.леев (далее…).
В Молдове полицейские в форме больше не обязаны предъявлять служебное удостоверение: Теперь до вас «докопаться» сможет любой бандит, в обмундировании.
Полиция предупреждает, что при исполнении служебных обязанностей в форме сотрудник полиции больше не обязаны предъявлять служебные удостоверения [видео] (далее…).
Оказывается, власть не виновата в том, что страна не развивается: Игорь Гросу и новые бессарабские изыскания в области экономики и финансов Молдовы.
ПАС так старательно закручивала гайки, так стремилась добить остатки свободы в экономике и политизировать все её сферы, что результат в виде 0,1-процентного роста налицо [видео] (далее…).