Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После задержания полицией аниматоров, Labubu стала еще популярней в Молдове: В аэропорту Кишинева у китаянки изъяли чемодан с этикетками для детских игрушек

Груз изъят и может быть конфискован, а владелице грозят административные санкции.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёв изъяли груз из 3 504 резиновых этикеток Labubu (Лабубу), не задекларированных при пересечении границы.

Этикетки обнаружили в багаже 37-летней пассажирки из Китайской Народной Республики, прибывшей рейсом из Стамбула. Проверка показала, что эти изделия предназначались для детских игрушек и аксессуаров бренда Labubu, сообщает ServiciulVamalRM.

Поскольку продукция не имела документов о происхождении и не проходила процедуры оценки соответствия, она могла представлять риск для здоровья детей: неконтролируемые резиновые материалы могут содержать токсичные или опасные вещества при прямом контакте.

Груз изъят и может быть конфискован, а владелице грозят административные санкции.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Ни лея не жалея: Как ПАС тратит сотни миллионов леев из бюджета Молдовы на свой предвыборный пиар.

Только на пособия, которые правящая партия впервые за 4 года исключительно перед выборами решила выплатить всем школьникам страны, обойдутся бюджету в 300 млн.леев (далее…).

В Молдове полицейские в форме больше не обязаны предъявлять служебное удостоверение: Теперь до вас «докопаться» сможет любой бандит, в обмундировании.

Полиция предупреждает, что при исполнении служебных обязанностей в форме сотрудник полиции больше не обязаны предъявлять служебные удостоверения [видео] (далее…).

Оказывается, власть не виновата в том, что страна не развивается: Игорь Гросу и новые бессарабские изыскания в области экономики и финансов Молдовы.

ПАС так старательно закручивала гайки, так стремилась добить остатки свободы в экономике и политизировать все её сферы, что результат в виде 0,1-процентного роста налицо [видео] (далее…).