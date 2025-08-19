Ричмонд
Завершился капитальный ремонт здания ФАПа в селе Цветники Новосибирской области

Для маломобильных посетителей смонтировали пандус, поручни, появилась кнопка вызова сотрудника.

Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Цветники выполнен в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава НСО.

Работы продолжались пять месяцев. За это время обновили фундамент, фасадные конструкции, отмостку, провели внутреннюю отделку помещений, заменили кровлю и систему отопления. Также были налажены все системы жизнеобеспечения: водоснабжение, электроснабжение, внутренняя и наружная канализация.

Для удобства маломобильных пациентов установили пандус, поручни и кнопку вызова персонала.

Отремонтированный ФАП полностью соответствует установленным стандартам. К открытию закупили современное медицинское оборудование, включая электрокардиограф, спирограф, дефибриллятор и анализатор.

«Это долгожданное и очень важное событие как для жителей села Цветники, так и для нас, медработников, — отметила заведующая ФАП, фельдшер Анастасия Дмитриенко. — Теперь мы сможем оказывать населению квалифицированную медицинскую помощь в абсолютно новых условиях и современных помещениях».