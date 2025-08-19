Юрист рассказала, с каких выплат приставы не вправе списывать долги

Взыскание долгов за счёт средств материнского капитала или монетизированных льгот не допускается. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.
По её словам, закон «Об исполнительном производстве» чётко определяет список выплат, которые нельзя использовать для погашения задолженностей. В этот список вошли пособия и выплаты на детей, включая выплаты по беременности и родам, маткапитал, пенсии по случаю потери кормильца, компенсации за вред здоровью, а также выплаты, которые связаны с чрезвычайными ситуациями.
«Списывать долг запрещено из монетизированных льгот, например компенсирующих проезд или приобретение лекарств», — уточнила Георгиева.
Также она добавила, что приставы обязаны учитывать назначение получаемых должником средств. Однако на практике иногда случаются ошибки, и деньги всё же удерживаются с «неприкосновенных» выплат.
Если деньги были списаны незаконно, юрист посоветовала обратиться сначала к приставу, ведущему производство. Если вопрос не удалось решить, то в этом случае направить жалобу старшему приставу или в ФССП. Также можно обратиться в прокуратуру.
