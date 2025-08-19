Судья сказала, амнистируют ли нетрезвых водителей в Беларуси

О применении амнистии в отношении нетрезвых водителей агентству «Минск-Новости» рассказала судья суда Центрального района Минска Виктория Шабуня.
По ее словам, амнистия не распространяется на лиц, совершивших преступления против безопасности движения и севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Кстати, с 1 сентября пьяный на электросамокате заплатит штраф от 4200 до 8400 рублей и может лишиться водительских прав на несколько лет. К электросамокатчикам будут применяться такие же законы, как и к водителям транспортных средств.
Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов: «Ездить на электросамокатах по тротуару можно со скоростью до 10 км/ч, обязательно спешиваться перед пешеходным переходом».
Кроме того, в Минске электросамокаты, как городской транспорт, используются в 90% случаев.