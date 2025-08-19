Въезд в Алматы станет платным: в акимате раскрыли подробности

По данным экологического мониторинга, Алматы стабильно входит в число наиболее загрязненных городов мира. В 2024 году завершены расчеты Сводного тома предельно допустимых выбросов по Алматинской агломерации, впервые с учетом ранее не охваченных источников — частного сектора, бань и въезжающего транспорта. Реальная экологическая нагрузка в Алматинской агломерации составила более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ в год, а объем валового выброса в Алматы составил 189 тыс. тонн в год, из которых 60%, или 112 тыс. тонн, приходится на автотранспорт. При этом выбросы загрязняющих веществ от автомобилей эко-класса Евро 0 составляют 84% от общего объема выбросов автотранспортных средств, или 94,6 тыс. тонн в год.