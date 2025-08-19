Скончался ректор Воронежского медицинского университета Игорь Есауленко

Игорь Есауленко родился 18 марта 1956 года в городе Жигулевске Куйбышевской области. В 1979 году окончил Воронежский государственный медицинский институт им. Н. Н. Бурденко, затем прошел обучение в аспирантуре на кафедре нормальной физиологии. В 1999 году защитил докторскую диссертацию. В 2000 году господину Есауленко присвоили ученое звание профессора.
Наряду с преподавательской и научной деятельностью он вел активную общественную и организационную работу. С 1986 по 1993 годы занимал должность председателя профсоюза сотрудников медицинского института, с 1993 по 2000 год работал проректором по социально-экономическим вопросам, а с 2000 года являлся ректором ВГМА им. Н. Н. Бурденко (ныне ВГМУ им. Н. Н. Бурденко).
Был членом президиума Воронежского отделения партии «Единая Россия», ответственным секретарем Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ, членом совета ректоров Воронежа, избирательной комиссии Воронежской области, общественного совета при ГУВД области, общественной палаты Воронежской области.