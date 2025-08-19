Ричмонд
«Крузенштерн» встретился в море с фрегатом «Мир»

Калининградский барк продолжает поход в Балтийском море.

Источник: пресс-служба БГАРФ

Калининградский учебный парусник «Крузенштерн» продолжает второй рейс 2025 года. Ранее он отошел от 18-го причала Калининградского морского рыбного порта и вышел в Балтийское море. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, «Крузенштерн» провел совместное маневрирование с другим учебным парусником — фрегатом «Мир». Практиканты были в восторге от такой встречи.

На судне, напомним, проходят первую плавательную практику 140 практикантов из Ейска, Керчи, Астрахани и Мурманска. Это будущие судоводители, судомеханики и электромеханики.

Плавание продлится не менее месяца.