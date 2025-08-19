«Крузенштерн» встретился в море с фрегатом «Мир»

Калининградский учебный парусник «Крузенштерн» продолжает второй рейс 2025 года. Ранее он отошел от 18-го причала Калининградского морского рыбного порта и вышел в Балтийское море. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, «Крузенштерн» провел совместное маневрирование с другим учебным парусником — фрегатом «Мир». Практиканты были в восторге от такой встречи.