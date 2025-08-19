Плакаты и флаги украсят столицу в честь Дня государственного флага РФ

По словам заммэра, в праздничном оформлении также задействуют городскую инфраструктуру: 500 поздравительных плакатов разместят на остановках и билбордах, а 250 цифровых экранов будут транслировать тематический ролик. Медиафасады на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице покажут видеопоздравления.