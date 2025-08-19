Плакаты и флаги украсят столицу в честь Дня государственного флага РФ

22 августа столицу традиционно украсят триколорами в честь Дня государственного флага Российской Федерации. По информации заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы Петра Бирюкова, в городе установят более 2,2 тысяч флаговых конструкций.
Праздничное оформление появится на основных мостах столицы, включая Большой Москворецкий, Большой Каменный, Новоарбатский, Крымский, Бородинский, а также на мосту Победы и других ключевых транспортных развязках.
Кроме того, триколорами украсят здания Государственной Думы, Совета Федерации, Правительства Москвы и Центрального музея Вооруженных сил.
По словам заммэра, в праздничном оформлении также задействуют городскую инфраструктуру: 500 поздравительных плакатов разместят на остановках и билбордах, а 250 цифровых экранов будут транслировать тематический ролик. Медиафасады на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице покажут видеопоздравления.