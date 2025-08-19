Ричмонд
+22°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын пригрозил «подавляющим ответом» на ядерные учения США и Южной Кореи

Ким Чен Ын расценил учения США и Южной Кореи как желание спровоцировать войну.

Источник: Комсомольская правда

Лидер КНДР Ким Чен Ын резко осудил проводимые США и Южной Кореей совместные военные учения, назвав их прямой угрозой региональной безопасности. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского лидера, текущие маневры демонстрируют «враждебное и конфронтационное» отношение к Пхеньяну. Ким Чен Ын подчеркнул, что подобные учения всегда носили провокационный характер, но их опасность значительно возросла из-за включения ядерного компонента.

Он добавил, что обеспокоенность Пхеньяна вызывает регулярный характер учений, которые, по мнению северокорейского руководства, создают постоянную угрозу стабильности на Корейском полуострове.

«Военные действия США и Южной Кореи являются самым очевидным выражением намерения развязать войну и источником разрушения мира и среды безопасности в регионе. Такая изменяющаяся ситуация требует от нас реагировать на нее инициативной и подавляющей переменой», — заявил лидер КНДР.

KP.RU прежде писал, что Южная Корея остановила радиовещание на Северную Корею. Это сделали с целью наладить отношения между странами.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше