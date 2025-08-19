Ким Чен Ын пригрозил «подавляющим ответом» на ядерные учения США и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын резко осудил проводимые США и Южной Кореей совместные военные учения, назвав их прямой угрозой региональной безопасности. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам северокорейского лидера, текущие маневры демонстрируют «враждебное и конфронтационное» отношение к Пхеньяну. Ким Чен Ын подчеркнул, что подобные учения всегда носили провокационный характер, но их опасность значительно возросла из-за включения ядерного компонента.
Он добавил, что обеспокоенность Пхеньяна вызывает регулярный характер учений, которые, по мнению северокорейского руководства, создают постоянную угрозу стабильности на Корейском полуострове.
«Военные действия США и Южной Кореи являются самым очевидным выражением намерения развязать войну и источником разрушения мира и среды безопасности в регионе. Такая изменяющаяся ситуация требует от нас реагировать на нее инициативной и подавляющей переменой», — заявил лидер КНДР.
KP.RU прежде писал, что Южная Корея остановила радиовещание на Северную Корею. Это сделали с целью наладить отношения между странами.