В Башкирии по нацпроекту построили новый глэмпинг

Общий объем инвестиций составил порядка 12 млн рублей. Из них субсидии — 6 млн рублей. База отдыха состоит из 9 домиков — два в скандинавском стиле, семь — «A-frame». Одновременно они могут вместить до 40 гостей, сообщили в минтуризма.
Глэмпинг вошел в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии и прошел самооценку, что дает право владельцу принимать туристов. Напомним, данную процедуру необходимо пройти всем гостиницам, базам отдыха, кемпингам и санаториям до 1 сентября 2025 года.
По словам министра предпринимательства и туризма Светланы Верещагиной, в Башкирии в 2025 году на развитие туризма предусмотрено 231,2 млн рублей государственных средств. Бюджетные деньги направляются на покупку туристского оборудования, поддержку и продвижение событийных мероприятий, проектирование туристического кода центров городов Стерлитамак и Белорецк.
Сейчас минтуризма проводит дополнительный конкурсный отбор по предоставлению грантов на развитие туристской инфраструктуры на территории Республики Башкортостан. Заявки принимаются до 22 августа 2025 года через систему «Электронный бюджет». Подробную информацию можно узнать по ссылке.