В Башкирии по нацпроекту построили новый глэмпинг

Общий объем инвестиций составил порядка 12 млн рублей. Из них субсидии — 6 млн рублей. База отдыха состоит из 9 домиков — два в скандинавском стиле, семь — «A-frame». Одновременно они могут вместить до 40 гостей, сообщили в минтуризма.