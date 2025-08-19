Ричмонд
Mash: Легендарный французский DJ Snake приедет в Россию с эксклюзивным сетом

Легендарный французский диджей DJ Snake готовит эксклюзивный сет для выступления в России. Он входит в топ-10 самых прослушиваемых и востребованных диджеев мира и известен такими хитами, как «Turn Down for What», «Leon On», «Taki Taki» и «Get Low». Об этом во вторник, 19 августа, сообщает Mash.

Отмечается, что он выступит в Москве в сентябре на событии электронной музыки «Портал 2030−2050». Переговоры с музыкантом длились почти три месяца. В столице диджей проведет около суток, а его райдер включает люксовый отель в центре города, сопровождение на черных автомобилях и футбольный мяч из России, так как DJ Snake является поклонником французской сборной и присутствовал на ЧМ-2018 в Лужниках.

Для шоу привезут множество портативных колонок, а команда артиста будет насчитывать более десяти человек. Менеджмент заранее предупредил о строгих требованиях к качеству света и видимости сцены, чтобы диджей мог взаимодействовать с публикой. Сам перформанс пройдет на высоте четырех метров над зрителями с эффектным сценическим шоу.

DJ Snake дважды номинировался на Грэмми. В этом году он установил рекорд, распродав 100 тысяч билетов на два шоу во Франции всего за три минуты, передает Telegram-канал.

Ранее в Россию приехал американский рэпер Akon: по прилете в страну он снял номер в отеле Mantera Supreme Seaside в Сочи стоимостью один миллион рублей в сутки. Представители гостиницы встретили его с красной дорожкой и кубанским хором, который исполнил ему песню «Полно вам, снежочки».