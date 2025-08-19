Mash: Легендарный французский DJ Snake приедет в Россию с эксклюзивным сетом

Отмечается, что он выступит в Москве в сентябре на событии электронной музыки «Портал 2030−2050». Переговоры с музыкантом длились почти три месяца. В столице диджей проведет около суток, а его райдер включает люксовый отель в центре города, сопровождение на черных автомобилях и футбольный мяч из России, так как DJ Snake является поклонником французской сборной и присутствовал на ЧМ-2018 в Лужниках.