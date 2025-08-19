В Самарской области прошел форум детских и молодежных объединений

Форум детских и молодежных объединений состоялся в Самарской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Первый день проведения форума начался с креативного конкурса по оформлению дверей комнат. Мероприятие задало тон творческой атмосфере. Во второй день были организованы различные мастер-классы: от театрального мастерства и видеосъемки до вокала, подготовки к ГТО и эбру — это техника рисования красками по воде с последующим переносом рисунка на твердую основу. Также участники прошли Всероссийский исторический квест «Курская Дуга», посвященный завершению коренного перелома в Великой Отечественной войне. Кроме того, в малых группах ребята активно готовились ко второму творческому вечеру, создавали уникальные сюжеты для «добро.кино» и делали множество ярких и оригинальных фотографий.
Третий, заключительный день форума подарил гостям возможность проявить свою креативность. Они приняли участие в мастер-классе от национального парка «Самарская Лука», где создавали уникальные календари на будущий год, а также учились искусству изготовления ловца снов. Кроме того, каждая команда построила свой «дом молодежных объединений» из картона, все эти макеты объединили в целый город.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.