В Самарской области прошел форум детских и молодежных объединений

Первый день проведения форума начался с креативного конкурса по оформлению дверей комнат. Мероприятие задало тон творческой атмосфере. Во второй день были организованы различные мастер-классы: от театрального мастерства и видеосъемки до вокала, подготовки к ГТО и эбру — это техника рисования красками по воде с последующим переносом рисунка на твердую основу. Также участники прошли Всероссийский исторический квест «Курская Дуга», посвященный завершению коренного перелома в Великой Отечественной войне. Кроме того, в малых группах ребята активно готовились ко второму творческому вечеру, создавали уникальные сюжеты для «добро.кино» и делали множество ярких и оригинальных фотографий.