Стало известно, в какой период женщины изменяют чаще

Гормональный всплеск побуждает искать партнёра с «лучшими генами» для потенциального потомства, одновременно снижая самоконтроль.

Гормональный всплеск побуждает искать партнёра с «лучшими генами» для потенциального потомства, одновременно снижая самоконтроль. В эти дни постоянный партнёр может казаться менее привлекательным, а внимание женщины смещается в сторону других мужчин.

Исследователи отмечают, что в период овуляции женщины чаще ухаживают за своей внешностью, активно флиртуют и испытывают фантазии о посторонних. Мужчины нередко воспринимают измену как эмоциональную холодность или потерю интереса, хотя на самом деле это биологически обусловленный механизм.

Эксперты выделяют несколько признаков, указывающих на повышенный риск неверности в этот период: усиленное внимание к своей внешности, спонтанный флирт, раздражительность в адрес партнёра и посторонние фантазии во время интимной близости.

Эти проявления не всегда осознаются, но могут влиять на поведение. Понимание таких процессов помогает избежать необоснованных конфликтов и трезво оценивать отношения.