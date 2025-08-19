«Секретный соус»: ученые раскрыли тайну изысканного шоколада

Дальнейшие исследования показали, что в то время как тертое какао, приготовленное из бобов на фермах Сантандер и Уила, имеет фруктовые, цветочные и цитрусовые нотки, аналогичные характеристикам какао с прекрасным вкусом из Мадагаскара, тертому какао, приготовленному из бобов в Антиокии, не хватает фруктового, цветочного и цитрусового вкуса, что в некотором роде напоминает ликер из ферментированных бобов из Кот-д’Ивуара и из Ганы, которые используются при массовом производстве шоколада.