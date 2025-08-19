Ричмонд
«Секретный соус»: ученые раскрыли тайну изысканного шоколада

Ученые утверждают, что открыли «секретный соус», необходимый для приготовления изысканного шоколада.

Ученые утверждают, что открыли «секретный соус», необходимый для приготовления изысканного шоколада. Результаты исследований ферментации какао-бобов в Колумбии могут помочь в изменении вкуса, говорят исследователи.

Любите ли вы ароматную плитку с нотками карамели или что-то менее изысканное, шоколад может иметь множество вкусов, пишет The Guardian. Теперь исследователи говорят, что им удалось пролить свет на ключевой ингредиент, который может открыть путь к созданию новых вкусов.

Ученые утверждают, что выяснили, как и почему бактерии и грибки, участвующие в ферментации какао-бобов, влияют на вкус шоколада.

«Теперь мы понимаем, какие микробы нам нужны и что они делают. И я думаю, что это открывает возможность гораздо лучше разобраться в том, как мы готовим наш шоколад с точки зрения его вкуса», — комментирует профессор Дэвид Солт, соавтор работы из Ноттингемского университета.

В статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology, команда исследователей рассказывает о том, как они изучали бобы, ферментированные на какао-фермах в трех разных регионах Колумбии — Сантандере, Уиле и Антиокии.

Исследователи обнаружили, что, хотя процесс ферментации на фермах Сантандер и Уила был схожим, бобы на ферме Антиокия имели разную температуру и уровень рН, что, скорее всего, объяснялось присутствием и активностью разных групп микробов.

Дальнейшие исследования показали, что в то время как тертое какао, приготовленное из бобов на фермах Сантандер и Уила, имеет фруктовые, цветочные и цитрусовые нотки, аналогичные характеристикам какао с прекрасным вкусом из Мадагаскара, тертому какао, приготовленному из бобов в Антиокии, не хватает фруктового, цветочного и цитрусового вкуса, что в некотором роде напоминает ликер из ферментированных бобов из Кот-д’Ивуара и из Ганы, которые используются при массовом производстве шоколада.

Затем команда использовала генетическое секвенирование, чтобы идентифицировать микробы, участвующие в ферментации какао-бобов, в нескольких местах в Колумбии и за ее пределами, изучить содержащиеся в них гены и, следовательно, определить вкусовые вещества, которые они могут выделять в процессе ферментации.

В результате исследователи идентифицировали девять микробов, которые, как предполагалось, в совокупности создают нотки какао с прекрасным вкусом. Затем они поместили это сообщество в стерильные какао-бобы и дали им возможность забродить.

В результате, по словам профессора Солта, получилось какао с цветочными, фруктовыми и цитрусовыми нотами и узнаваемым вкусом какао, но с пониженной терпкостью и горечью.

«Я называю это секретным соусом», — говорит Дэвид Солт.

Он сказал, что полученные результаты могут иметь ряд применений, в том числе помочь фермерам, выращивающим какао, найти способы увеличить присутствие ключевых микробов во время ферментации, чтобы обеспечить условия, необходимые для получения высококачественного какао.

Открытие могло бы даже помочь справиться с нынешним кризисом цен на шоколад, сказал Солт, предположив, что если бы фермеры, выращивающие какао, могли производить более ароматное какао, то в процессе производства требовалось бы меньше какао-бобов.

Есть и другая возможность. «Вы могли бы привнести в какао микробы, которые могли бы придать ему особый вкус, новые вкусовые качества, которые вы обычно не видите в какао, — сказал профессор. — Или же можно разработать стратегии, направленные на изменение процесса ферментации, чтобы получить новые вкусовые качества».