До +20° и дождь ожидается в Иркутске в среду

В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья ночью ливневые, днем сильные и очень сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман.
Ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +10,+15°, при прояснении +3,+8°, днем +20,+25°, при облачной погоде +11,+16°.
В Иркутске завтра будет облачно, ночью пройдет кратковременный, днем умеренный дождь, ветер ночью переменный до 5 м/с, днем восточной четверти 3−8 м/с, температура ночью +13,+15°, днем до +20°.