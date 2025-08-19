Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +20° и дождь ожидается в Иркутске в среду

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 августа в Иркутской области будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: НИА Байкал

В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья ночью ливневые, днем сильные и очень сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман.

Ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +10,+15°, при прояснении +3,+8°, днем +20,+25°, при облачной погоде +11,+16°.

В Иркутске завтра будет облачно, ночью пройдет кратковременный, днем умеренный дождь, ветер ночью переменный до 5 м/с, днем восточной четверти 3−8 м/с, температура ночью +13,+15°, днем до +20°.