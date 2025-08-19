ВС РФ нанесли удар по Кременчугскому НПЗ

Российские военные нанесли еще один удар по Кременчугскому НПЗ. Об этом во вторник, 19 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
Сообщается, что ВС РФ также атаковали НПЗ двумя ракетами Х-101, четырьмя «Искандерами» и «Геранями».
Три года назад НПЗ в Кременчуге был единственным действующим нефтеперерабатывающим заводом на Украине. ВС РФ атаковали предприятие еще в самом начала спецоперации. Именно из Кременчуга шло снабжение украинской армии бензином и дизельным топливом. Впоследствии завод обеспечивал горючим украинские группировки в Донбассе, сообщается в публикации.
Также беспилотники «Герань» уничтожили передовой пункт управления подразделения ВСУ в районе населенного пункта Бирино в Черниговской области, сообщил Telegram-канал Министерства обороны РФ.
В июле российская армия ударила по ТЦК в Кременчуге. Интересно, что незадолго до этого удара жители Украины начали активно передавать представителям Вооруженных сил России координаты ТЦК. В частности, один из украинцев направил координаты кременчугского центра отряду операторов беспилотников «Сталинские соколы» в социальных сетях.
Также стало известно, что территориальные центры комплектования (ТЦК, местный аналог военкомата — прим. «ВМ») после ударов со стороны ВС РФ начали скрытно размещать свои пункты сбора в школах, дворцах культуры и спорта, а в отдельных случаях — в больницах.