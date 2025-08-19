Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске выставлен на продажу автомобиль Bently за 25 миллионов рублей

У машины было всего два владельца, и она не числится в розыске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске выставлен на продажу автомобиль Bently Flying Spur 2021 года выпуска за 25 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск стало известно из объявления на сайте продажи авто.

— Автомобиль находится в превосходном состоянии, хранился в гараже. Пробег всего 8 тысяч километров, мощность 635 л. с., полный привод и шестилитровый бензиновый двигатель. Разгон у машины «бешеный», — поясняет владелец машины.

В оснащении у Bently аудиосистема Naim, есть камера ночного видения, панорамная крыша и кожаный потолок. Также прилагается комплект колес R22 на зиму и лето. Также по имеющимся данным известно, что у машины было всего два владельца, она не числится в розыске и стоит на учете в ГИБДД.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в регионе продажи машин с пробегом выросли на 10% за месяц.