В Иркутске выставлен на продажу автомобиль Bently за 25 миллионов рублей

В оснащении у Bently аудиосистема Naim, есть камера ночного видения, панорамная крыша и кожаный потолок. Также прилагается комплект колес R22 на зиму и лето. Также по имеющимся данным известно, что у машины было всего два владельца, она не числится в розыске и стоит на учете в ГИБДД.