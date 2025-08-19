В Иркутске выставлен на продажу автомобиль Bently за 25 миллионов рублей

В Иркутске выставлен на продажу автомобиль Bently Flying Spur 2021 года выпуска за 25 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск стало известно из объявления на сайте продажи авто.
— Автомобиль находится в превосходном состоянии, хранился в гараже. Пробег всего 8 тысяч километров, мощность 635 л. с., полный привод и шестилитровый бензиновый двигатель. Разгон у машины «бешеный», — поясняет владелец машины.
В оснащении у Bently аудиосистема Naim, есть камера ночного видения, панорамная крыша и кожаный потолок. Также прилагается комплект колес R22 на зиму и лето. Также по имеющимся данным известно, что у машины было всего два владельца, она не числится в розыске и стоит на учете в ГИБДД.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в регионе продажи машин с пробегом выросли на 10% за месяц.