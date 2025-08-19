В МВД рассказали о новой схеме мошенников: что предлагают «заменить» на этот раз

После этого с жертвой связывается неизвестный, представляясь сотрудником Роскомнадзора (РКН), и сообщает, что аккаунт «Госуслуг» потерпевшего якобы взломали и оформили доверенность на банковские счета. При этом злоумышленники могут даже назвать суммы, которые хранятся у жертвы на банковских счетах.