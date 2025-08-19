В МВД рассказали о новой схеме мошенников: что предлагают «заменить» на этот раз

Мошенники стали обзванивать пенсионеров под видом замены цифрового телевидения. Об этом предупредили в МВД России, передает РИА Новости.
Злоумышленники заявляют пожилым людям, что в доме якобы проводится замена цифрового телевидения, а для подключения к новой системе необходимо назвать код из SMS.
После этого с жертвой связывается неизвестный, представляясь сотрудником Роскомнадзора (РКН), и сообщает, что аккаунт «Госуслуг» потерпевшего якобы взломали и оформили доверенность на банковские счета. При этом злоумышленники могут даже назвать суммы, которые хранятся у жертвы на банковских счетах.
Мошенники настаивают, что якобы для сохранения средств гражданину нужно перевести все сбережения на новые карты, которые на самом деле принадлежат преступникам.
Ранее в МВД России рассказали о способах защиты личных данных на Госуслугах от мошенников. Гражданам рекомендовали удалять SMS-сообщения от неизвестных номеров и не прибегать к помощи третьих лиц при подаче заявлений через личный кабинет.