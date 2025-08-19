Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Воронежской области потребовали ускорить ремонт «Дома губернатора»

После обновления здесь будут располагаться экспозиции воронежских художников, коллекции фарфора и зал графики.

Источник: Комсомольская правда

На заседании в правительстве региона губернатор Воронежской области Александр Гусев обратил внимание на затянувшуюся реконструкцию объекта культурного наследия — «Дома губернатора». Глава региона призвал ускорить работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Он поручил активнее заниматься расширением музея им. Крамского за счет проведения восстановительных работ в здании Дома губернатора.

Напомним, реставрация началась в 2023 году в здании на пр. Революции, 22.

Там обещали отремонтировать все — от подвала до крыши, все внутренние помещения. Предполагалось, что на это уйдет примерно два года.

После обновления в Доме губернатора будут располагаться экспозиции воронежских художников, коллекции фарфора и зал графики.