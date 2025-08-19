Власти Воронежской области потребовали ускорить ремонт «Дома губернатора»

На заседании в правительстве региона губернатор Воронежской области Александр Гусев обратил внимание на затянувшуюся реконструкцию объекта культурного наследия — «Дома губернатора». Глава региона призвал ускорить работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Он поручил активнее заниматься расширением музея им. Крамского за счет проведения восстановительных работ в здании Дома губернатора.
Напомним, реставрация началась в 2023 году в здании на пр. Революции, 22.
Там обещали отремонтировать все — от подвала до крыши, все внутренние помещения. Предполагалось, что на это уйдет примерно два года.
После обновления в Доме губернатора будут располагаться экспозиции воронежских художников, коллекции фарфора и зал графики.