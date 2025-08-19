Ричмонд
Генсек НАТО рассказал о гарантиях безопасности для Украины

Рютте: 30 стран мира разрабатывают гарантии безопасности для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, разрабатывает гарантии безопасности для Украины. Об этом в интервью телеканалу Fox News после переговоров с президентом США Дональдом Трампом сообщил генеральный секретарь Марк Рютте.

По его словам, возглавляют разработку концепции британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Соединённые Штаты займутся разработкой «сильных гарантий безопасности» для Украины для достижения долгосрочного и прочного мира.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 16 августа глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что российский лидер готов принять гарантии безопасности для Украины. И это, подчеркнул Трамп, внушает надежду на скорое заключение мира.

