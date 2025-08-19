Ричмонд
Starlink запустили в поезде по маршруту Астана-Боровое

АСТАНА, 19 авг — Sputnik. Глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев сообщил о запуске интернета Starlink на железной дороге.

Источник: Пресс-служба "Казахстан Темир Жолы"

Пока на маршруте Астана — Боровое, и если пилотный проект окажется успешным, то его запустят по всей стране.

Запуск Starlink стал одним из пяти направлений цифровизации железнодорожной отрасли. Это:

  • перевод госуслуг в электронный формат;
  • реинжиниринг бизнес-процессов для повышения прозрачности и эффективности перевозок;
  • создание инновационной экосистемы и внедрение цифровых технологий;
  • обеспечение пассажиров поездов спутниковым интернетом OneWeb и Starlink;
  • внедрение системы для онлайн-отслеживания транзитных перевозок.

В 2024 году в отрасли было доступно четыре госуслуги, все предоставлялись в электронном формате. В 2025-м запустили новый вид — «Выдача сертификата безопасности».

В целом, за год оказано более 28 тысяч госуслуг. Из них порядка 99% предоставлены в онлайн формате, отметил Мадиев.