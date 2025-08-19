Starlink запустили в поезде по маршруту Астана-Боровое

Пока на маршруте Астана — Боровое, и если пилотный проект окажется успешным, то его запустят по всей стране.
Запуск Starlink стал одним из пяти направлений цифровизации железнодорожной отрасли. Это:
- перевод госуслуг в электронный формат;
- реинжиниринг бизнес-процессов для повышения прозрачности и эффективности перевозок;
- создание инновационной экосистемы и внедрение цифровых технологий;
- обеспечение пассажиров поездов спутниковым интернетом OneWeb и Starlink;
- внедрение системы для онлайн-отслеживания транзитных перевозок.
В 2024 году в отрасли было доступно четыре госуслуги, все предоставлялись в электронном формате. В 2025-м запустили новый вид — «Выдача сертификата безопасности».
В целом, за год оказано более 28 тысяч госуслуг. Из них порядка 99% предоставлены в онлайн формате, отметил Мадиев.