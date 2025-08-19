В Троицком округе Москвы началась реконструкция крупного водозаборного узла

Обновление водозаборного узла стартовало в Троицком административном округе Москвы в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
На объекте построят три новых резервуара питьевой воды по 1,5 тыс. кубометров каждый, заменят семь насосов и технологические трубопроводы, а также смонтируют систему дохлорирования для дополнительного обеззараживания. Узел переведут на воду московского водопровода с Западной станции водоподготовки. Производительность водозаборного узла увеличится с 2,5 тыс. до 3 тыс. кубометров в сутки.
«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов. Начали обновление водозаборного узла “ФИАН”, расположенного в городском округе Троицк. Он обеспечивает водоснабжение жителей за счет подачи воды из подземных источников», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.