В Троицком округе Москвы началась реконструкция крупного водозаборного узла

На объекте построят три новых резервуара питьевой воды по 1,5 тыс. кубометров каждый, заменят семь насосов и технологические трубопроводы, а также смонтируют систему дохлорирования для дополнительного обеззараживания. Узел переведут на воду московского водопровода с Западной станции водоподготовки. Производительность водозаборного узла увеличится с 2,5 тыс. до 3 тыс. кубометров в сутки.