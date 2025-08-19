Карантин из-за зарослей амброзии ввели еще в одном районе Ростовской области

В Семикаракорском муниципальном районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора.
Под наблюдение взяли 94,8 га на территории Золотаревского сельского поселения. Местным жителям временно запрещено выращивать семена и пасти скот в зоне действия карантина.
Напомним, ранее фитосанитарный контроль из-за сорняка также установили в Истоминском и в Ленинском сельских поселениях Аксайского района. Кроме того, подобные меры потребовались в Матвеево-Курганском, Миллеровском районах и в Октябрьском муниципальном районе.
Амброзия полыннолистная вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, она устойчива к засухе, скашиванию и даже затоплению. Если карантинное растение или его семена находят в какой-либо продукции (в семенах, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах), ее запрещают вывозить за пределы региона и страны.
