Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карантин из-за зарослей амброзии ввели еще в одном районе Ростовской области

В Семикаракорском районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском муниципальном районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора.

Под наблюдение взяли 94,8 га на территории Золотаревского сельского поселения. Местным жителям временно запрещено выращивать семена и пасти скот в зоне действия карантина.

Напомним, ранее фитосанитарный контроль из-за сорняка также установили в Истоминском и в Ленинском сельских поселениях Аксайского района. Кроме того, подобные меры потребовались в Матвеево-Курганском, Миллеровском районах и в Октябрьском муниципальном районе.

Амброзия полыннолистная вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, она устойчива к засухе, скашиванию и даже затоплению. Если карантинное растение или его семена находят в какой-либо продукции (в семенах, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах), ее запрещают вывозить за пределы региона и страны.

Подпишись на нас в Telegram.