Карантин из-за зарослей амброзии ввели еще в одном районе Ростовской области

Амброзия полыннолистная вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, она устойчива к засухе, скашиванию и даже затоплению. Если карантинное растение или его семена находят в какой-либо продукции (в семенах, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах), ее запрещают вывозить за пределы региона и страны.