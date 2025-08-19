Ричмонд
203 школы Новосибирска готовы к учебному сезону в 2025 году

Проверку прошли все учебные учреждения для детей от семи лет.

Проверку прошли все учебные учреждения для детей от семи лет.

Все образовательные учреждения Новосибирска подготовились к старту учебного года. Приёмку успешно прошли 203 школы. Об этом сообщили в Telegram-канале главы Новосибирска Максима Кудрявцева.

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» завершён капитальный ремонт в гимназии № 13 и школах № 20, № 78, №

В 13 других учреждениях отделочные работы завершаются в ближайшие дни — к 1 сентября они примут учащихся.

В городе создано порядка 3 тысяч дополнительных учебных мест. Среди новых объектов — школа № 222 в микрорайоне «Стрижи» и корпус для начальных классов школы № 19 на улице Зыряновской.

За парты сядут свыше 200 тысяч школьников, включая почти 20 тысяч первоклассников. Приём заявлений в первые классы продолжается до 5 сентября включительно.