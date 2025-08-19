Польские ВВС вернули истребители, поднятые якобы из-за активности РФ

Отмечается, что подобные подъемы авиации стали регулярной практикой польских военных. Как правило, они совпадают по времени с объявлениями воздушной тревоги на территории Украины. На этот раз, как и в предыдущих случаях, польские радары не зафиксировали каких-либо нарушений границы.