Польские ВВС вернули истребители, поднятые якобы из-за активности РФ

Авиация Польши, поднятая якобы из-за активности РФ на Украине, не зафиксировала нарушений воздушного пространства.

Источник: Комсомольская правда

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые ранее для мониторинга воздушной обстановки из-за якобы активности России. Как сообщает оперативное командование родов войск Польши, нарушения воздушного пространства страны зафиксировано не было.

В заявлении военных подчеркивается, что Войско Польское продолжает круглосуточно отслеживать ситуацию на украинском направлении и поддерживает постоянную готовность к защите своего воздушного пространства. Командование также выразило благодарность союзникам по НАТО за взаимодействие.

Отмечается, что подобные подъемы авиации стали регулярной практикой польских военных. Как правило, они совпадают по времени с объявлениями воздушной тревоги на территории Украины. На этот раз, как и в предыдущих случаях, польские радары не зафиксировали каких-либо нарушений границы.

Прежде глава польского МИД Радослав Сикорский признал стремительное наращивание военного потенциала России, отметив, что европейские страны более не способны поддерживать первенство в гонке вооружений с Москвой. Сикорский также призвал Европу «сделать выводы» из конфликта на Украине.

