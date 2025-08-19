Названы причины аннулирования Госдепом тысяч студенческих виз

«У нас нет конституционного права на получение студенческой визы. Студенческая виза — это то, что мы решили вам предоставить, — сказал госсекретарь в интервью EWTN в начале августа. — Во всем мире каждый день отказывают в выдаче виз любого рода. Сейчас, когда я обращаюсь к вам, кому-то отказывают в выдаче визы в США. Итак, если бы я отказал вам в визе, если бы знал что-то о вас, а потом узнал, что я выдал вам визу и узнал это о вас, почему бы мне не аннулировать вашу визу?».