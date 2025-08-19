Названы причины аннулирования Госдепом тысяч студенческих виз

Государственный департамент США аннулировал более 6000 студенческих виз в этом году, сообщил в понедельник представитель американского внешнеполитического ведомства, поскольку администрация Трампа продолжает преследование некоторых иностранных студентов, которые, по ее словам, нарушили закон.
Визы были аннулированы, потому что люди остались после истечения срока действия их виз или нарушили закон, сказал чиновник, отметив, что «подавляющее большинство» этих юридических нарушений было связано со случаями нападения, вождения в нетрезвом виде, краж со взломом и «поддержки терроризма».
По словам чиновника, примерно 4000 из 6000 виз были аннулированы из-за того, что их владельцы «нарушили закон».
Примерно от 200 до 300 из этих виз были аннулированы по обвинению в терроризме в соответствии с частью Закона об иммиграции и гражданстве, в которой говорится, что иностранным гражданам может быть запрещен въезд в США «из-за деятельности, связанной с терроризмом».
Тысячи отзывов, о которых впервые сообщил Fox News, произошли из-за того, что администрация Трампа предприняла агрессивные действия в отношении университетов, связанные со студенческими визами.
Представители американской администрации уделяют особое внимание иностранным студентам, участвующим в акциях протеста против войны в Газе, обвиняя их в антисемитизме и поддержке терроризма, отмечает CNN.
В ходе одного из резонансных дел виза аспирантки Университета Тафтса Румейсы Озтюрк была аннулирована, и в марте федеральные агенты в масках схватили ее и поместили в изолятор временного содержания ICE. В мае судья вынес решение о ее освобождении.
В июне Госдепартамент сообщил своим посольствам и консульствам, что он должен проверять заявителей на получение студенческой визы на предмет «враждебного отношения к нашим гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам». Заявителям будет предложено сделать свои профили в социальных сетях общедоступными в рамках проверки, и в дипломатической телеграмме отмечается, что «ограниченный доступ или видимость присутствия в Интернете могут быть истолкованы как попытка уклониться от определенной деятельности или скрыть ее».
Госсекретарь Марко Рубио решительно выступил в защиту политики администрации Трампа в отношении отмены студенческих виз.
«У нас нет конституционного права на получение студенческой визы. Студенческая виза — это то, что мы решили вам предоставить, — сказал госсекретарь в интервью EWTN в начале августа. — Во всем мире каждый день отказывают в выдаче виз любого рода. Сейчас, когда я обращаюсь к вам, кому-то отказывают в выдаче визы в США. Итак, если бы я отказал вам в визе, если бы знал что-то о вас, а потом узнал, что я выдал вам визу и узнал это о вас, почему бы мне не аннулировать вашу визу?».
По данным Госдепартамента, в 2024 финансовом году было выдано около 400 тысяч студенческих виз, иначе известных как визы категории F1.
Ожидается, что в этом календарном году их будет гораздо меньше после того, как новые назначения были временно приостановлены и были введены в действие новые требования к проверке.
Анализ, проведенный NAFSA: Association of International Educators и JB International, прогнозирует потенциальное снижение числа новых иностранных студентов на 30−40%, что приведет к снижению общего числа учащихся этой осенью на 15%. «Такой исход лишил бы местную экономику расходов в размере 7 миллиардов долларов и более 60 000 рабочих мест», — заявило NAFSA в конце июля.
«Без существенного оживления в выдаче виз в июле и августе этой осенью может прибыть на 150 000 студентов меньше», — говорится в сообщении.