Макрон назвал страну, где могут встретиться Путин и Зеленский

Встреча российского президента Владимира Путина и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, возможно, состоится в Швейцарии, в Женеве. Об этом в интервью телеканалу TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
После встречи некоторых глав стран Евросоюза и Зеленского американский лидер Дональд Трамп сообщил, что уже начал подготовку к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что 19 августа состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В ходе беседы мировые лидеры поддержали идею о прямых переговорах между представителями Москвы и Киева.
