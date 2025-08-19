Ричмонд
Макрон назвал страну, где могут встретиться Путин и Зеленский

Макрон: Путин и Зеленский могут провести встречу в Швейцарии.

Встреча российского президента Владимира Путина и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, возможно, состоится в Швейцарии, в Женеве. Об этом в интервью телеканалу TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

После встречи некоторых глав стран Евросоюза и Зеленского американский лидер Дональд Трамп сообщил, что уже начал подготовку к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что 19 августа состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В ходе беседы мировые лидеры поддержали идею о прямых переговорах между представителями Москвы и Киева.

