Ричмонд
+22°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фермеры Подмосковья получили почти 81 гектар земли для агробизнеса

Они могут использовать участки для увеличения объемов производства и развития хозяйств.

Почти 81 гектар земли с начала года получили крестьянско-фермерские хозяйства в Московской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

«Земельные участки предоставлены семи фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до пяти лет по итогам работы министерства в июле. Восемь земельных участков общей площадью 80,7 гектара переданы крестьянско-фермерским хозяйствам в шести городских и муниципальных округах Московской области», — отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.

Земельные участки переданы фермерским хозяйствам в Можайском и Орехово-Зуевском округах, Подольске, Ступине, Коломне и Серебряных Прудах. Аграрии могут использовать участки для увеличения объемов производства и развития хозяйств по нескольким направлениям, например, растениеводству и овощеводству, пчеловодству, разведению мелкого и крупного рогатого скота мясного и молочного направления.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.