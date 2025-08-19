Фермеры Подмосковья получили почти 81 гектар земли для агробизнеса

Почти 81 гектар земли с начала года получили крестьянско-фермерские хозяйства в Московской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«Земельные участки предоставлены семи фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до пяти лет по итогам работы министерства в июле. Восемь земельных участков общей площадью 80,7 гектара переданы крестьянско-фермерским хозяйствам в шести городских и муниципальных округах Московской области», — отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.
Земельные участки переданы фермерским хозяйствам в Можайском и Орехово-Зуевском округах, Подольске, Ступине, Коломне и Серебряных Прудах. Аграрии могут использовать участки для увеличения объемов производства и развития хозяйств по нескольким направлениям, например, растениеводству и овощеводству, пчеловодству, разведению мелкого и крупного рогатого скота мясного и молочного направления.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.