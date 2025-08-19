Суд оштрафовал Почту России на 230 миллионов рублей

По данным проверки, к 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года «Почта России» должна была модернизировать 1 282 и 773 отделения соответственно. Фактически на 1 января 2024 года было приведено в нормативное состояние 767 отделений, а на 1 января 2025 года — 664. При этом предоставленные обществом в Минцифры отчеты содержали недостоверные сведения о количестве модернизированных объектов.