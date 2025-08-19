Ричмонд
+22°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оштрафовал Почту России на 230 миллионов рублей

Мировой судья Москвы оштрафовал АО «Почта России» на 230,6 миллиона рублей за ненадлежащую модернизацию отделений почтовой связи в сельской и труднодоступной местности по состоянию на начало 2024 и 2025 годов. Решение было принято на основании дела об административном правонарушении, возбужденного Счетной палатой по итогам проверки в Минцифры.

Мировой судья Москвы оштрафовал АО «Почта России» на 230,6 миллиона рублей за ненадлежащую модернизацию отделений почтовой связи в сельской и труднодоступной местности по состоянию на начало 2024 и 2025 годов. Решение было принято на основании дела об административном правонарушении, возбужденного Счетной палатой по итогам проверки в Минцифры.

По данным проверки, к 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года «Почта России» должна была модернизировать 1 282 и 773 отделения соответственно. Фактически на 1 января 2024 года было приведено в нормативное состояние 767 отделений, а на 1 января 2025 года — 664. При этом предоставленные обществом в Минцифры отчеты содержали недостоверные сведения о количестве модернизированных объектов.

Инспекторы Счетной палаты отметили, что нарушения условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных на модернизацию, привели к возбуждению дела об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ. По его результатам мировой судья признал общество виновным и назначил штраф в размере 230,6 миллиона рублей.

В пресс-релизе Счетной палаты подчеркивалось, что наказание связано именно с нарушением условий использования бюджетных средств на модернизацию почтовых отделений и предоставление недостоверной информации в официальных отчетах, передает РИА Новости.

Ранее «Почту России» заподозрили в использовании пенсионных денег для извлечения выгоды, что могло привести к задержкам выплат. Также компания потратила более двух миллиардов рублей на спонсорскую поддержку и рекламу. Чем это чревато для «Почты России» и получат ли компенсации люди, чьи пенсии и пособия задержали, — в материале «Вечерней Москвы».