Иркутский районный суд отказался принять иск Татьяны Макаревич

В Иркутском районном суде отказались принимать иск Татьяны Макаревич, которая оспаривала решение ТИК в отказе ей в регистрации кандидатом в думу нового Иркутского округа. Об этом сообщает телеграм-канал «Байкальский Писыч».
Суд не нашёл правовых оснований для принятия иска. Конечно, есть шанс оспорить решение выше, но времени на предвыборную гонку не останется.
Татьяна Макаревич в настоящее время является главой Марковского МО. Ранее она была сторонницей действующего мэра района Леонида Фролова, однако на выборах 2025 года перешла на сторону его противников.
Если Макаревич не поменяет ситуацию, то ей не видать ни кресла в думе, ни кресла главы Маркова.