В Перми началось расселение шести аварийных домов

В Орджоникидзевском районе расселяют шесть аварийных домов. Жители зданий на Академика Веденеева, 24, 44, Бушмакина, 15, Александра Щербакова, 17, 18 и Воркутинской, 88 могут подать документы в городское управление жилищных отношений.
Собственникам квартир в этих домах направлены проекты соглашений — пермяки могут ознакомиться с условиями передачи помещений в муниципальную собственность. Земельные участки на данный момент уже изъяты для муниципальных нужд. Все жители аварийных домов получат денежную компенсацию или благоустроенное жилье, в зависимости от формы собственности.