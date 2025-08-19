В Перми началось расселение шести аварийных домов

Собственникам квартир в этих домах направлены проекты соглашений — пермяки могут ознакомиться с условиями передачи помещений в муниципальную собственность. Земельные участки на данный момент уже изъяты для муниципальных нужд. Все жители аварийных домов получат денежную компенсацию или благоустроенное жилье, в зависимости от формы собственности.