В США мужчина чуть не сварился заживо, застряв вниз головой в детской горке

«40-летний мужчина, личность которого не была установлена, застрял внутри закрытой горки в начальной школе в Верноне около 16:30. Его заклинило ногами назад и головой вперед примерно на полпути вниз, после того, как, по-видимому, он наклонился вперед в попытке спуститься с горки», — говорится в материале.