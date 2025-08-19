В США мужчина чуть не сварился заживо, застряв вниз головой в детской горке

Экстренные службы спасли застрявшего в детской горке 40-летнего мужчину из американского Коннектикута, им пришлось распилить конструкцию пополам, чтобы достать пострадавшего, пишет New York Post со ссылкой на пожарную службу.
«40-летний мужчина, личность которого не была установлена, застрял внутри закрытой горки в начальной школе в Верноне около 16:30. Его заклинило ногами назад и головой вперед примерно на полпути вниз, после того, как, по-видимому, он наклонился вперед в попытке спуститься с горки», — говорится в материале.
Уточняется, что в этот день температура воздуха прогрелась до 40 градусов по Цельсию, внутри горки она была еще выше, мужчина мог просто заживо там свариться.
Когда приехали спасатели, пластиковая конструкция уже сильно нагрелась, а мужчина жаловался на головокружение и тошноту. Экстренные службы сделали в горке вентиляцию, чтобы мужчине поступал кислород, а затем начали пилить ее.
Пострадавший отказался от госпитализации, медики оказали ему помощь на месте.
Зачем он забрался в горку — поехал за ребенком или просто решил покататься — не раскрывается.