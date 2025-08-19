Собянин назвал исторические стадионы Москвы, которые будут обновлены

Напомним, в феврале заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что с 2020 года инвесторы возвели в центре Москвы десять спортивных объектов, включая ледовый дворец, культурно-спортивный и учебные центры, а также несколько фитнес-оздоровительных комплексов и аквапарк. Наибольшее их количество было построено в районе Хамовники — пять зданий.