Собянин назвал исторические стадионы Москвы, которые будут обновлены

В Москве за последние годы была проведена реконструкция пяти стадионов, ещё два проекта находятся в работе, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что стратегия развития города предусматривает масштабную модернизацию общедоступной инфраструктуры для спорта и здорового образа жизни.
«Отдельная важная и достаточно сложная задача — возрождение исторических спортивных объектов, сравнительно небольших стадионов, которые в советское время находились на балансе крупных предприятий. А в 90-х оказались в подвешенном состоянии. Чтобы спасти эти объекты, для начала приходится проходить достаточно долгую процедуру передачи имущества в собственность города Москвы», — написал мэр в своём блоге.
Собянин подчеркнул, что восстановление стадионов проводится с учётом современных представлений о функциональности и комфорте подобной инфраструктуры. Он привёл в пример стадион «Локомотив» в Люблино, построенный в конце 1930-х годов и законсервированный в 2015 году.
В 2022 году объект стал собственностью Москвы, после чего была проведена его модернизация. По словам мэра, «Локомотив» превратился в современный спортивный комплекс.
На этом стадионе оборудованы два тренировочных и одно большое игровое футбольные поля, оснащённые подогревом и системой освещения с прожекторами. На объекте установили навес над трибунами, а также разместили административно-бытовой комплекс, раздевалки с душевыми и санузлы.
Кроме того, на стадионе обустроили павильоны для охраны и гараж для спецтехники. Подобную модернизацию провели на спорткомплексе «Авангард» в Перове. Здесь, в числе прочего, разместили закрытый скейт-парк, который не имеет аналогов в России.
Помимо этого, мэр напомнил, что были восстановлены спортивный комплекс «Москвич» в Текстильщиках, стадион «Десна» в посёлке Птичное и исторический стадион «Металлург» в Басманном районе. Последний передали в пользование МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Глава российской столицы также рассказал об одном из старейших стадионов города — «Автомобилист», который находится в Савеловском районе. Его реконструкция будет завершена в 2026 году. Объект станет более функциональным и комфортным для тренировок.
В следующем году также планируется завершить модернизацию стадиона «Молния» в районе Дмитровский. Проект комплексной реконструкции включает ремонт катка, бассейна и установку трибун для болельщиков.
Напомним, в феврале заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что с 2020 года инвесторы возвели в центре Москвы десять спортивных объектов, включая ледовый дворец, культурно-спортивный и учебные центры, а также несколько фитнес-оздоровительных комплексов и аквапарк. Наибольшее их количество было построено в районе Хамовники — пять зданий.