В Омске задержали гендиректора «Омскэлектро» Андрея Жуковского

Предположительно, задержание связано с расследованием дела о нецелевом расходовании бюджетных средств и финансовыми нарушениями в компании.

Источник: Om1 Омск

В понедельник, 18 августа, произошло задержание генерального директора компании «Омскэлектро» Андрея Жуковского. Эту информацию Om1 Омск подтвердили источники в силовых структурах.

По версии «Города55», задержание может быть связано с рядом расследуемых уголовных дел, среди которых — дело о нецелевом расходовании государственных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Редакция портала Om1 Омск запросила комментарий у АО «Омскэлектро». Подробной информации о задержании пока нет.

Напомним, Андрей Жуковский возглавил «Омскэлектро» в июле 2018 года.