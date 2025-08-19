Сергей Собянин объявил о строительстве станции метро «Гольяново»

Станция появится в центре одноименного района на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц.
По данным Собянина, станцией смогут воспользоваться 230 тысяч москвичей, что позволит разгрузить Щелковское шоссе и станцию «Щелково». Более того, время поездок на городском транспорте сократится минимум на 15−20 минут.
Станция «Гольяново» станет конечной Арбатско-Покровской линии метро. В ней построят два подземных вестибюля. Помимо этого, станцию интегрируют в окружающую застройку на Уссурийской улице.
— Сейчас готовим все для старта двух тоннелепроходческих комплексов, — написал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Ранее мэр столицы рассказал, что в столице запустили движение по новой развязке у станции метро «Корниловская» и по улично-дорожной сети в поселке Мосрентген. Теперь в районе обеспечен прямой проезд с Калужского шоссе к станциям метро «Корниловская» и «Тютчевская», а также новый выезд на МКАД.