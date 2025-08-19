Сергей Собянин объявил о строительстве станции метро «Гольяново»

Ранее мэр столицы рассказал, что в столице запустили движение по новой развязке у станции метро «Корниловская» и по улично-дорожной сети в поселке Мосрентген. Теперь в районе обеспечен прямой проезд с Калужского шоссе к станциям метро «Корниловская» и «Тютчевская», а также новый выезд на МКАД.