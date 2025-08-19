Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Собянин объявил о строительстве станции метро «Гольяново»

Началось строительство станции «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии метро. Об этом во вторник, 19 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Станция появится в центре одноименного района на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц.

По данным Собянина, станцией смогут воспользоваться 230 тысяч москвичей, что позволит разгрузить Щелковское шоссе и станцию «Щелково». Более того, время поездок на городском транспорте сократится минимум на 15−20 минут.

Станция «Гольяново» станет конечной Арбатско-Покровской линии метро. В ней построят два подземных вестибюля. Помимо этого, станцию интегрируют в окружающую застройку на Уссурийской улице.

— Сейчас готовим все для старта двух тоннелепроходческих комплексов, — написал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Ранее мэр столицы рассказал, что в столице запустили движение по новой развязке у станции метро «Корниловская» и по улично-дорожной сети в поселке Мосрентген. Теперь в районе обеспечен прямой проезд с Калужского шоссе к станциям метро «Корниловская» и «Тютчевская», а также новый выезд на МКАД.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше